Pflasterstein aus Mehrfamilienhaus geworfen

Nr. 2239

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung nach Gesundbrunnen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen bisher unbekannt gebliebene Personen gegen 21 Uhr einen Pflasterstein aus einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße auf drei Mitarbeitende einer Sicherheitsfirma geworfen haben, welche auf dem Vorplatz des Hauses standen. Der Stein verfehlte die Gruppe, verletzt wurde niemand. Die Unbekannten flüchteten anschließend und entkamen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.