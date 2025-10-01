Senior vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2237

Mit der Veröffentlichung eines Lichtbildes bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Senior. Der 65-jährige Ulrich RIMMEL wird seit Montagnachmittag, dem 29. September 2025 vermisst. Er verließ gegen 15 Uhr das „Domicil – Seniorenpflegeheim Am Frankfurter Tor“ in Friedrichshain. Aufgrund der Dauer der Abwesenheit besteht mittlerweile eine Eigengefährdung für Herrn RIMMEL, da er auf seine Medikamente angewiesen ist. Er ist stark verwirrt, leidet unter fehlendem Kurzzeitgedächtnis, kennt jedoch seinen Namen und ist zu Fuß unterwegs. Es ist zu befürchten, dass er derweil nicht mehr in der Lage ist, sich selbst Hilfe einzufordern.

178 cm groß

kräftige Figur, mit Bauchansatz

Brillenträger

grauer Haarkranz

bekleidet mit einem dunkelblauem T-Shirt, einer dickeren blauen Fleecejacke, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Turnschuhen der Marke „Nike“.

Wer hat den Vermissten seit dem 29. September 2025 gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Bitte der Polizei:

Sollten Sie Herrn RIMMEL antreffen, sprechen Sie ihn bitte achtsam an und warten Sie mit ihm gemeinsam auf die Polizei.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Berlin-Kreuzberg während der Bürodienstzeit unter den Rufnummern (030) 4664-573430 oder -573440 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte telefonisch an den örtlich zuständigen Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (030) 4664-571100 bzw. per E-Mail. Alternativ können Sie auch jede andere Polizeidienststelle kontaktieren oder die Internetwache nutzen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.