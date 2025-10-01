Verkehrsunfall zwischen Reisebus und Tram

Nr. 2235

Gestern Mittag ereignete sich in Mitte ein Verkehrsunfall zwischen einem Reisebus und einer Tram. Der 66-jährige Fahrer des ansonsten leeren Busses leitete den ersten Erkenntnissen nach gegen 13:30 Uhr von der Otto-Braun-Straße kommend ein Wendemanöver in der Mollstraße ein. Dabei kreuzte er Tramgleise und fuhr vor eine herannahende Bahn der Linie M5, die ebenfalls von der Otto-Braun-Straße kam. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entgleiste die Tram und schob den Bus mehrere Meter weit, bis sie an einem Oberleitungsmast zum Stehen kamen. Der Busfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass alarmierte Rettungskräfte ihn sofort zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus brachten. Auch der 52-Jährige Tramfahrer kam zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. In der Tram erlitten vier Mädchen einer Schulklasse im Alter von zehn bis elf Jahren, ihre 44-jährige Lehrerin sowie drei weitere Frauen im Alter von 20, 30 und 75 Jahren leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 5 (City) hat die ersten Ermittlungen übernommen. Sie lasen die Fahrdaten von Bus und Tram aus und maßen die Unfallstelle aus. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Für die Sicherstellung des Busses, das Zurücksetzen der Tram in die Schienen und die Sicherung des Oberleitungsmastes war die Mollstraße noch bis etwa 22:50 Uhr zwischen der Otto-Braun-Straße und dem Platz der Vereinten Nationen gesperrt.