Raub in Supermarkt

Nr. 2234

In der vergangenen Nacht überfielen zwei maskierte Männer einen Discounter in Baumschulenweg. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen gegen 23:45 Uhr die beiden maskierten Unbekannten die Filiale in der Baumschulenstraße betreten haben. Im Bereich der Kassen befand sich ein 30-jähriger Sicherheitsmitarbeiter, der von einem der Täter mit Reizgas im Gesicht besprüht und verletzt wurde. Anschließend sollen beide Täter unter Vorhalt des Reizgassprühgeräts und einer Schusswaffe einen Angestellten zur Herausgabe von Geld aus der Kasse aufgefordert haben. Als der 19-Jährige der Aufforderung nachgekommen sei, sollen die Tatverdächtigen an einer weiteren Kasse einen ebenfalls 19-jährigen Angestellten aufgefordert haben, Geld herauszugeben. Als er der Aufforderung nicht nachgekommen sein soll, flüchteten die Täter mit der Beute. Der verletzte Sicherheitsmitarbeiter wurde von alarmierten Rettungskräften in eien Krankenhaus gebracht. Er erlitt Reizungen der Augen und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.