Zwei Festnahmen nach mutmaßlichem Autodiebstahl

Nr. 2230

Die vergangene Nacht endete für zwei mutmaßliche Autodiebe in Hakenfelde in Handschellen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Polizeikräfte gegen 0:15 Uhr zwei zuvor als gestohlen gemeldete Autos auf dem Hohenzollernring. Die Kräfte hielten die beiden Wagen an und nahmen die beiden tatverdächtigen Fahrer im Alter von 35 und 42 Jahren fest. Die Männer wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.