Mann durch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe verletzt

Nr. 2229

In der vergangenen Nacht verletzte ein Mann einen weiteren Mann in Hellersdorf mit einer Schreckschusswaffe. Nach bisherigem Kenntnisstand soll es gegen 22:50 Uhr in einem Imbiss an der Hellersdorfer Promenade zu einem Streit zwischen einem 35 Jahre alten Mann und einem 62-Jährigen gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe sich die Auseinandersetzung auf den Gehweg verlagert und der 62-Jährige verletzte den 35-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe im Gesicht. Als ein Zeuge von dem Tatverdächtigen mit der Schreckschusswaffe bedroht wurde, gelang es ihm, den 62-Jährigen zu Boden zu bringen. Dabei verletzte er den 62-Jährigen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 35-Jährigen und den 62-Jährigen jeweils mit Verletzungen im Kopfbereich medizinisch am Ort. Weitere Behandlungen in Krankenhäusern wurden von beiden abgelehnt. Alle Beteiligten waren deutlich alkoholisiert. Der 62-Jährige wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen und eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz übernommen.