Polizeieinsatz nach mutmaßlichem Schuss in Öffentlichkeit

Nr. 2228

In der vergangenen Nacht kam es in Zehlendorf aufgrund einer Bedrohungslage zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine Zeugin alarmierte gegen 1:30 Uhr die Polizei zum Windsteiner Weg/Sachtlebenstraße und gab an, einen Schuss gehört zu haben. Polizeikräfte suchten daraufhin unter anderem mit dem Hubschrauber die Umgebung nach einer dafür in Fragen kommenden verdächtigen Person ab. Zwischenzeitlich rief der später als Tatverdächtiger identifizierte Mann aus seiner Wohnung im Breitensteinweg den Notruf und drohte damit, auf Menschen zu schießen, die ihm zu nahe kämen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft öffneten Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes die Wohnungstür und nahmen den 43-jährigen Tatverdächtigen fest. Bei der Festnahme wurde der Mann von einem Diensthund leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. In der Wohnung und im dazugehörigen Keller fanden die Einsatzkräfte mehrere Anscheinswaffen und stellten diese sicher. Der Bereich um die Wohnung war während des Einsatzes gesperrt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.