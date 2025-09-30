Einladung zur Auftaktveranstaltung der Präventionswoche „Taschendiebstahl“

Nr. 2231

Vom 6. bis 10. Oktober 2025 führt die Polizei Berlin stadtweit eine Präventionswoche zum Thema Taschendiebstahl in Supermärkten durch.

Obwohl die Zahl der Taschendiebstähle in den letzten Jahren durch gezielte Maßnahmen deutlich zurückgegangen ist, stellt dieses Delikt weiterhin ein erhebliches Problem für das Sicherheitsempfinden in der Hauptstadt dar. Besonders Supermärkte haben sich als bevorzugte Tatorte herausgestellt.

Täter nutzen dabei häufig die Unachtsamkeit ihrer Opfer aus: Taschen, die am Einkaufswagen oder Rollator hängen, werden in einem unbeobachteten Moment geleert. In vielen Fällen agieren die Täter arbeitsteilig – während eine Person das Opfer ablenkt, greift eine zweite unbemerkt zu.

Um Bürgerinnen und Bürger sowie Berlinbesuchende für die typischen Tricks der Täter und Täterinnen zu sensibilisieren und ihnen praktische Verhaltenstipps an die Hand zu geben, laden wir Sie herzlich zur Auftaktveranstaltung der Präventionswoche am kommenden Montag ein.

Ort: Vorplatz des Potsdamer Platzes, 10785 Berlin-Mitte

Zeit: Montag, 6. Oktober 2025, von 09:00 bis 14:00 Uhr

Als Ansprechpartner für Medien steht Kriminaldirektor Lothar Spielmann, Leiter des Dezernats für Taschendiebstahl beim Landeskriminalamt Berlin (LKA 25), ab 11:00 Uhr am Veranstaltungsort zur Verfügung. Das Präventionsmobil der Polizei Berlin dient dabei als Informationsstand und medienwirksame Kulisse.

Ergänzend zu den polizeilichen Präventionsmaßnahmen wird dabei ein Team der Kriminalprävention der Bundespolizei in einer moderierten Vorführung zeigen, wie Taschendiebe vorgehen. Darüber hinaus wird auch die Bundespolizei in ihrem Zuständigkeitsbereich in mehreren Bundesländern diesen Einsatz in enger Kooperation mit der Deutschen Bahn AG unterstützen.

Diese Aktionswoche, die in Berlin bereits zum vierten Mal stattfindet, wird in diesem Jahr von allen Länderpolizeien übernommen. Neben Berlin und Brandenburg führen die Polizeien der Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und das Saarland ähnliche Einsätze durch.

Wichtige Informationen und Präventionshinweise zum Thema Taschendiebstahl sind darüber hinaus auf unserer Internetseite.

Um die Methoden der Täterinnen und Täter zu veranschaulichen, wurde durch das Landeskriminalamt ein Video einer Tat veröffentlicht.