Nach Brand in Mehrfamilienhaus – Senior im Krankenhaus verstorben

Nr. 2226

In der vergangenen Nacht erlag ein Senior seinen Verletzungen, die er bei einem Brand am gestrigen Vormittag in Kreuzberg erlitten hatte. Gegen 10:35 Uhr bemerkte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Urbanstraße einen ausgelösten Rauchmelder sowie Brandgeruch im Hausflur. Kräfte der Feuerwehr verschafften sich Zugang zur betroffenen Wohnung und löschten das im Wohnzimmer lodernde Feuer. In unmittelbarer Nähe des Brandausbruchs wurde ein Mieter leblos aufgefunden. Rettungskräfte reanimierten den 81-Jährigen und brachten ihn mit Brandverletzungen und einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert, kam in stationäre Behandlung und verstarb später. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen. Die Urbanstraße blieb bis etwa 12 Uhr zwischen der Graefestraße und der Jahnstraße gesperrt. Auch der Busverkehr der BVG-Linie M41 war davon betroffen.