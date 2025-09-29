Autofahrer fährt Kind auf Fahrrad an

Nr. 2224

Heute Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Friedrichshain, bei dem ein Kind verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 29-Jähriger gegen 9:15 Uhr mit einem Toyota in der Corinthstraße in Richtung Markgrafendamm unterwegs und fuhr beim Linksabbiegen in die Persiusstraße das Kind an, das dem Autofahrer mit seinem Fahrrad entgegenkam und im Bereich der Fußgängerfurt die Straße überquert hatte. Dabei soll die Ampel für den Jungen grünes Licht abgestrahlt haben. In der Folge der Kollision prallte der fünfjährige Junge zunächst auf die Motorhaube des Wagens und fiel dann auf die Fahrbahn. Nachdem der Vater des Jungen und weitere Passanten Erste Hilfe geleistet hatten, übernahmen alarmierte Rettungskräfte die medizinische Behandlung am Unfallort. Im Anschluss wurde das Kind mit Kopfverletzungen sowie dem Verdacht auf innere Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.