Zwei Autos kollidierten im Kreuzungsbereich

Nr. 2223

In der vergangenen Nacht ereignete sich in Prenzlauer Berg ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 26-jähriger Autofahrer gegen 23:30 Uhr die Bornholmer Straße in Richtung Schönhauser Allee befahren haben. Als er im Kreuzungsbereich zur Malmöer Straße und der Björnsonstraße trotz roter Ampel nach links auf die Björnsonstraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 22-Jährigen. Dieser befuhr die Bornholmer Straße in Richtung Prinzenallee. Der 22-Jährige erlitt Kopfverletzungen und wurde wegen des Verdachts eines Schädelhirntraumas stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.