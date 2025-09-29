Kreuzungsunfall – Fahrzeug überschlagen

Nr. 2221

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Mitte überschlug sich ein Auto und blieb auf dem Dach liegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 80-Jährige gegen 21:45 Uhr mit ihrem Auto auf der Brunnenstraße in Richtung Rosenthaler Platz unterwegs. An der Bernauer Straße wollte sie links in diese abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, mit dem ein 18-Jähriger den rechten Fahrstreifen der Brunnenstraße in Richtung Badstraße befuhr. In der Folge überschlug sich der Wagen der 80-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Das Auto des 18-Jährigen prallte zurück und stieß gegen das Auto eines 26-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen der Brunnenstraße unterwegs war. Die 80-Jährige erlitt Rumpf- sowie Armverletzungen und ihr 81-jähriger Mitfahrer Beckenverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich bis gegen etwa 3:45 Uhr gesperrt. Der 18-Jährige und der 26-Jährige blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).