Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes übernommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2219

Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin übernahmen heute Nachmittag die Ermittlungen wegen des Verdachts des vollendeten und versuchten Mordes. Zuvor brannte gegen 3 Uhr eine Doppelhaushälfte am Hornetweg in Marzahn vollständig aus, zu der Anwohner Polizei und Feuerwehr alarmierten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden im Zuge der Lösch- und Rettungsarbeiten zwei bereits tote, mutmaßlich erwachsene Männer, deren Identität noch nicht zweifelsfrei feststeht. Vier weitere Männer, darunter drei Männer im Alter von 33, 38 und 45 Jahren, konnten sich aus den Flammen retten, wovon zwei so erheblich verletzt waren, dass sie von Rettungskräften zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht wurden. Der Zustand eines der Verletzten, dessen Identität bisher ebenfalls noch unbekannt ist, wird als kritisch betrachtet. Die Doppelhaushälfte war zum Brandzeitpunkt an acht Facharbeiter als Arbeiterunterkunft vermietet. Nach Ermittlungs- und Erkenntnisstand bestehen keine Hinweise für eine politisch oder religiös motivierte Tatmotivation. Die Ermittlungen dauern an. (mh)