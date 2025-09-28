Nr. 2217

Heute früh wurde in Schöneberg eine Fensterscheibe eines Anti-Gewalt-Projekts beschädigt. Gegen 6:35 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei zu dem Projekt in der Bülowstraße, nachdem sie ein lautes Klirren gehört hatte und drei Personen flüchten sah. Polizeikräfte stellten kurz darauf bei dem Projekt eine beschädigte Fensterscheibe fest und einen Stein, der offenbar gegen die Scheibe geworfen worden war. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalsamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.