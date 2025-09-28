Wohnung brannte – drei junge Menschen verletzt

Nr. 2216

Bei einem Wohnungsbrand heute früh im Ortsteil Gropiusstadt sind drei junge Menschen verletzt worden. Gegen 4:50 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zur Wohnung im Sollmannweg alarmiert worden, nachdem Zeugen den Brand bemerkt hatten. Ein 55 Jahre alter Nachbar begab sich etwa zeitgleich zur betroffenen Wohnung, bei der die Tür ein Spalt offen stand. Er drückte die Tür auf und entdeckte hinter dieser eine 17-Jährige, die er dann aus der Wohnung zog. Sie wurde später mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Ein weitere 17-Jährige sprang aus der brennenden Wohnung im ersten Obergeschoss, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie und ein 18-Jähriger, der selbstständig vor den Flammen aus der Wohnung geflüchtet war, wurden zu stationären Behandlungen in eine Klinik gebracht. Feuerwehrkräfte löschten den Brand in der Wohnung, der auch auf die darüber liegende Wohnung übergegriffen hatte. Mehrere Wohnungen wurden durch den Brand sowie das Löschwasser beschädigt und sind nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin geführt.