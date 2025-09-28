Führerscheine und Autos nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt

Nr. 2215

In der vergangenen Nacht haben Polizeikräfte in Tiergarten zwei Autofahrer gestoppt, nachdem diese ein Rennen miteinander gefahren waren. Gegen 0:50 Uhr bemerkten zwei Polizisten des Polizeiabschnitts 28 die beiden, wie diese mit ihren hochmotorisierten Wagen mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Schillstraße kamen und andere Fahrzeuge überholten. Am Lützowplatz hielten die beiden Autofahrer zunächst nebeneinander an einer roten Ampel an, um nach rechts abzubiegen und ihre Fahrten im Lützowufer fortzusetzen. Dabei konnten die Kräfte deutlich das wechselseitige mehrfache Aufheulen lassen der Motoren hören. Dabei fuhren die Autofahrer auch immer wieder abwechselnd ein Stück näher an die Haltelinie heran. Noch bevor die Ampel auf Grün umgeschaltet hatte, fuhren beide los und beschleunigten stark. Die Funkwagenbesatzung schaltete das Blaulicht und die Sirene ein, fuhr den Autofahrern hinterher und stoppte diese im Lützowufer kurz vor dem Hiroshimasteg. Die Polizisten beschlagnahmten dann die beiden Wagen und die Führerscheine des 39-jährigen Autofahrers und seines drei Jahre älteren Renngegners. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer am Ort entlassen. Die Ermittlungen dauern an.