Offenbar bei Rot auf die Fahrbahn gefahren - Autofahrerin fährt E-Scooter-Fahrerin an

Nr. 2214

Gestern Nachmittag wurde eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben war eine 76-Jährige gegen 15:50 Uhr mit ihrem Toyota in der Badenschen Straße in Richtung Martin-Luther-Straße unterwegs und soll an der Bundesallee bei Grün in die Kreuzung eingefahren sein, um ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen. Hinter der Kreuzung fuhr die Autofahrerin mit ihrem Wagen dann die 22-Jährige, die mit ihrem E-Scooter offenbar bei Rot von links aus auf die Fahrbahn der Badenschen Straße gefahren war, im Bereich der Fußgängerfurt an. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Frau zunächst am Ort und brachten sie dann mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.