Mordkommission ermittelt zu einem Verdacht eines Tötungsdeliktes

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2213

Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin übernahmen heute Mittag in Mitte die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt. Kurz vor 12 Uhr erschien ein 42-Jähriger auf einem Polizeiabschnitt und gab an, dass er in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Leipziger Straße einen anderen Mann verletzt habe. Rettungs- und Einsatzkräfte fanden in der Wohnung einen leblosen 48-jährigen Mann. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Tatverdächtige soll morgen einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten zum Zwecke des Erlasses eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.