Einladung zur Auftaktveranstaltung der Präventionswoche „Taschendiebstahl“

Nr. 2212

Einsatzkräfte der Polizei nahmen vergangene Nacht mehrere Tatverdächtige nach einer räuberischen Erpressung im Prenzlauer Berg fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen mehrere Männer und Jugendliche gegen 0:50 Uhr, zwei 18 und 20 Jahre alte Männer auf der Bernauer Straße angesprochen und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert haben. Anschließend soll die Gruppe auf die beiden Angegriffenen eingeschlagen und eingetreten haben. Der 18-Jährige übergab im weiteren Verlauf Bargeld und seine Armbanduhr. Die Gruppe flüchtete mit der Beute in Richtung Eberswalder Straße. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen noch im Nahbereich zwei 17-Jährige und einen 22-Jährige als Tatverdächtige fest und brachten sie in ein Polizeigewahrsam. Dort wurden sie nach durchgeführten erkennungsdienstlichen Maßnahmen später wieder entlassen. Die beiden angegriffenen Männer erlitten oberflächliche Verletzungen und mussten ambulant behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).