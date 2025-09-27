Festnahme nach illegalem Kraftfahrzeugrennen

Nr. 2211

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei nahmen vergangene Nacht einen Mann in Britz fest. Zuvor war die Streifenbesatzung in Zivil gegen 1:30 Uhr auf der BAB 100 in Richtung Treptow unterwegs, als sie dabei von zwei Fahrzeugen, einem Mercedes und einem Audi, mit deutlich über 170 km/h überholt wurden. Beide Fahrzeuge fuhren im Anschluss mit dieser hohen Geschwindigkeit parallel zueinander weiter. Nach einer, aufgrund der vorhanden Verkehrslage, kurzfristigen Geschwindigkeitsreduzierung im Tunnel Britz, setzten sie das Rennen unter Ausnutzung aller vorhandenen Fahrstreifen und mit gefährlichen Fahrstreifenwechseln fort. An der Anschlussstelle Buschkrugallee fuhr der Audi von der Autobahn ab. Die Einsatzkräfte fuhren hinterher und stoppten den Wagen und dessen 28-jährigen Fahrer an der Kreuzung Buschkrugallee/Hannemannstraße. Nachdem sie die Identität des 28-Jährigen festgestellt hatten, beschlagnahmten sie dessen Führerschein und den Audi. Anschließend durften der mutmaßliche Raser und dessen drei Mitfahrer ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Fahrer des Mercedes, übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).