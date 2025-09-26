Auseinandersetzung eskaliert – zwei Männer verletzt

Nr. 2210

In Gesundbrunnen wurden gestern Mittag zwei Männer bei einer Auseinandersetzung verletzt. Gegen 12:30 Uhr wurde die Polizei in die Freienwalder Straße alarmiert. Nach Angaben von Zeugen rannten drei Männer aus einem Wohnhaus. Ein mutmaßlich mit einer Schusswaffe und einem Schlagstock bewaffneter Mann sei ihnen hinterhergerannt. Als der Verfolger das Trio eingeholt habe, sei es zu einem Gerangel gekommen. Im Zuge dessen habe er einen 29-Jährigen mutmaßlich mittels Messerstich am Bauch verletzt und dem 26-jährigen Begleiter per Schlag mit einer Glasflasche eine Kopfverletzung zugefügt. Der 23 Jahre alte dritte Mann aus der Gruppe blieb unverletzt. Dem Vernehmen nach begab sich der unbekannte Täter danach kurzzeitig in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses, aus dem der Konflikt entflammt sein soll und ergriff schließlich die Flucht. Nachdem Passanten und eintreffende Einsatzkräfte Erste Hilfe leisteten, brachten alarmierte Rettungskräfte die zwei Verletzten in Krankenhäuser. Während der Jüngere ambulant behandelt wurde, wurde der Ältere im Krankenhaus operiert und verblieb stationär. Nach ärztlicher Aussage bestehe keine Lebensgefahr. Kräfte der örtlich zuständigen Kriminalpolizei durchsuchten im Rahmen von Nachermittlungen die vom Angreifer aufgesuchte Wohnung und stellte augenscheinliches Betäubungsmittel, eine Feinwaage, Geld sowie ein Messer als Beweismittel sicher. Darüber hinaus befanden sich Verpackungsmaterial und ein Vakuumiergerät in der Wohnung. Ein Fachkommissariat für Betäubungsmitteldelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat hierzu die Ermittlungen wegen unerlaubten Betäubungsmittelhandels aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.