Lkw-Fahrer fährt beim Abbiegen Fahrradfahrer an

Nr. 2209

Gestern Nachmittag fuhr ein Lkw-Fahrer in Mitte einen Radfahrer an. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 55-Jährige gegen 16:30 Uhr mit einem Lkw die Wilhelmstraße in Richtung Marschallbrücke und bog nach rechts auf die Straße Reichstagufer ab. Dabei fuhr er den 67-Jährigen an, der mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung unterwegs war. Der Radfahrer erlitt Verletzungen, die zunächst lebensbedrohlich waren, und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll derzeit nicht mehr bestehen. Der Unfallort blieb während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 21 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (sps)