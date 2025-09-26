Jugendliche von Autofahrerin angefahren

Nr. 2208

Eine Jugendliche erlitt bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Grünau erhebliche Kopfverletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die 14-Jährige gegen 17:45 Uhr mit einem sogenannten Elektroscooter von einer Einfahrt auf die Fahrbahn der Wassersportallee, ohne dabei offenbar auf den Fließverkehr zu achten. Gleichzeitig war eine 31-Jährige mit ihrem Wagen auf der Wassersportallee in Richtung Regattastraße unterwegs. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung stieß die 31-Jährige mit dem Fahrzeug gegen die von links kommende Jugendliche, die gegen Motorhaube und Windschutzscheibe prallte und anschließend auf die Fahrbahn stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zu den Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme blieb die Wassersportallee bis etwa 19:20 Uhr gesperrt. Ermittlungen am Ort ergaben, dass die 14-Jährige nicht die Halterin beziehungsweise Eigentümerin des Elektrokleinstfahrzeugs ist, sodass die Einsatzkräfte den Roller zur Eigentumssicherung sicherstellten. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).