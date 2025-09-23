Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Nr. 2194

Gestern früh fuhr ein Autofahrer in Pankow einen Fußgänger an und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Unbekannte gegen 5 Uhr die Prenzlauer Promenade mit einem dunklen Pkw und bog nach rechts in die Granitzstraße ab. Ein 61-Jähriger überquerte zu diesem Zeitpunkt die Granitzstraße bei grünem Ampellicht und der Autofahrer fuhr ihn mit seinem Wagen an. Anschließend setzte er seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort und fuhr über die Granitzstraße in Richtung Berliner Straße davon. Der Fußgänger erlitt Verletzungen am Kopf, am Becken, an den Armen und Beinen und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen nach dem geflüchteten Autofahrer aufgenommen.