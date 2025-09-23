Schwere Körperverletzung durch Wangenbiss

Nr. 2192

Ein Stück aus einer Wange biss gestern Vormittag ein Mann in Karlshorst seinem Kontrahenten heraus. Nach derzeitigen Erkenntnissen verzehrte ein bislang unbekannter Mann gegen 10:45 Uhr in einem Grillstand an der Treskowallee eine Speise und zwei Getränke. Ohne diese zu bezahlen, wollte er anschließend das Schnellrestaurant verlassen. Der 44-jährige Inhaber forderte den Mann auf, erst das Verzehrte zu bezahlen, worauf der Esser jedoch nicht reagierte. Daraufhin beförderte der 44-Jährige dessen Koffer und Bekleidung auf den Gehweg und der Mann verließ die Örtlichkeit. Kurz darauf kehrt er jedoch zurück, ging direkt zum Tresen und attackierte den Inhaber mit Faustschlägen, der sich mit einem Besenstiel zu wehren versuchte. Schließlich umklammerte der Angreifer den 44-Jährigen, warf ihn zu Boden und biss diesem dort ein Stück aus seiner Wange heraus. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den erheblich Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Eingesetzte Einsatzkräfte stellten die zurückgelassenen Sachen des Beißers zur Spurensicherung sicher. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).