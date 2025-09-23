Mann auf dem U-Bahnhof Zoologischer Garten angegriffen – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2191

Mit Fotos bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Am Sonntag, den 18. August 2024, kurz vor 15 Uhr, soll der Gesuchte auf dem Bahnsteig der U2 in Richtung Ruhleben des U-Bahnhofs Zoologischer Garten unvermittelt einen Mann angegriffen haben. Der Gesuchte soll den 41-Jährigen am Hals gegriffen und zu Boden geschleudert haben, wodurch der Angegriffene eine Platzwunde am Hinterkopf erlitt. Direkt im Anschluss soll der Tatverdächtige den am Boden Sitzenden mit Wucht ins Gesicht getreten haben, sodass dieser das Bewusstsein verlor und eine Jochbeinfraktur sowie eine Zahnverletzung davontrug.

Wer kennt den Abgebildeten und kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeiabschnitts 25 in der Bismarckstraße 111 in Charlottenburg unter den Rufnummern (030) 4664-225600 und (030) 4664-225635 entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden: Dir2A25AK@polizei.berlin.de. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.