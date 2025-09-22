Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 2190

Gestern Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in Friedrichshain, in dessen Folge auch ein Fußgänger und ein Radfahrer Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 47-Jähriger gegen 10:45 Uhr mit seinem Auto auf der Warschauer Straße von der Oberbaumbrücke kommend in Richtung Revaler Straße. Neben ihm fuhr ein 59-Jähriger in die gleiche Richtung. An einer Fahrbahnverengung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dadurch geriet der Jüngere auf den Gehweg, fuhr eine Straßenlaterne um und überschlug sich. Im Verlauf des Unfallgeschehens erlitten zudem ein 35-jähriger Fußgänger und ein 45-jähriger Fahrradfahrer teils schwerste Verletzungen. Beide sind zur stationären Aufnahme in Krankenhäuser gebracht worden, dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der 47-Jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Einsatzkräfte beschlagnahmten dessen Auto. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr räumten den Unfallort und nahmen den Lichtmast vom Strom. Ein Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) ermittelt.