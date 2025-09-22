Festnahmen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Nr. 2189

Gestern Nachmittag wurden drei mutmaßliche Einbrecher in Westend festgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand warf ein Trio gegen 14:40 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses im Zikadenweg ein und gelangte so ins Innere. Eine Zeugin hörte das Klirren und sah mehrere unbekannte Personen auf dem Grundstück, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Die Einsatzkräfte nahmen die drei Jugendlichen im Alter von jeweils 17 Jahren noch am Tatort fest. Zwei befanden sich noch im Haus, der dritte sprang aus dem Fenster und wurde dort von der Polizei in Empfang genommen. Er klagte über Schmerzen an einem Bein, wo er sich eine Schnittverletzung zugezogen hatte. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung zunächst in ein Krankenhaus. Bei einem Festgenommenen wurde mutmaßliches Diebesgut in Form von zwei Armbanduhren aufgefunden und beschlagnahmt. Das Trio wurde schließlich der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, welche die weiteren noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.