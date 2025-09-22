Medizinischer Notfall – Autofahrer verstorben

Nr. 2188

Gestern Mittag verstarb ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Marzahn in einem Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 35-Jährige gegen 9:15 Uhr mit einem Mietauto gemeinsam mit seiner 29-jährigen Beifahrerin die Raoul-Wallenberg-Straße in Richtung Allee der Kosmonauten. In Höhe der Landsberger Allee erlitt der Autofahrer einen medizinischen Notfall und überquerte die Landsberger Allee bei Rot. Anschließend verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet ins Gleisbett und kollidierte mit einem Oberleitungsmast der Straßenbahn. Ersthelfer zogen beide Insassen aus dem Fahrzeug und begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen beim 35-Jährigen. Dieser wurde unter fortlaufender Reanimation von Rettungskräften der Berliner Feuerwehr in das Krankenhaus gebracht, in dem er später verstarb. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.