Raub am S-Bahnhof – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2187

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann steht im Verdacht, am Samstag, den 14. Dezember 2024, gegen 9:55 Uhr, in einer S-Bahn beim Halt am S-Bahnhof Rummelsburg einer zu dem Zeitpunkt 62-Jährigen die Handtasche entrissen zu haben. Der Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten, die Frau wurde nicht verletzt.

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten geben?

Wer hat den Gesuchten vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und/oder zum Fluchtweg machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße in Treptow unter den Rufnummern (030) 4664-373100 (während der Bürodienstzeit) sowie (030) 4664-371100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden: Dir-3-k-31@polizei.berlin.de. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.