Jugendlicher unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis am Steuer – Polizei nimmt mutmaßlichen Autodieb nach Verkehrsdelikten fest

Nr. 2185

Gestern Vormittag nahm die Polizei einen Jugendlichen nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Alt-Hohenschönhausen fest. Gegen 11:10 Uhr wollten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 31 einen mit drei Personen besetzten Wagen in der Konrad-Wolf-Straße Ecke Hauptstraße kontrollieren. Der 17-jährige Autofahrer entzog sich der Kontrolle jedoch durch starkes Beschleunigen. Im weiteren Verlauf verlor er an der Konrad-Wolf-Straße Ecke Schöneicher Straße bei einem Überholvorgang auf einem Radfahrstreifen die Kontrolle über den Mercedes, mit dem er mit überhöhter Geschwindigkeit dann in die Schöneicher Straße abbog. Dort fuhr er einen Gehwegpoller an und landete schließlich mit dem Wagen in einer Hecke. Der Autofahrer, seine Beifahrerin und sein Beifahrer flüchteten vom Unfallort. Den hinterhereilenden Einsatzkräften gelang es, den 17-Jährigen und seine 15 Jahre alte Beifahrerin in der Nähe des Unfallortes festzunehmen. Der andere flüchtende Beifahrer konnte nicht mehr gestellt werden. Durch weitere Ermittlungen wurde der 15-Jährige jedoch namhaft gemacht. Der festgenommene Autofahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, gestand ein, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Während die 15-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, brachten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Geld im unteren vierstelligen Bereich, eine kleine Tüte mit augenscheinlichen Betäubungsmitteln und einen weiteren Fahrzeugschlüssel. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Betäubungsmittel. Nachermittlungen ergaben, dass der Mercedes am Abend zuvor entwendet worden ist. Der Mercedes und der Fahrzeugschlüssel verblieben zum Zwecke der Eigentumssicherung bei der Polizei. Nachdem die Eltern des 17-Jährigen verständigt wurden, kam er auf freien Fuß. Er muss sich nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, unbefugtem Gebrauch von Kraftwagen, der Straßenverkehrsgefährdung unter Betäubungsmitteleinfluss, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, besonders schwerem Diebstahl von Kraftwagen und einfachem Diebstahl aus Kraftwagen verantworten. Die weiteren Ermittlungen wurden von den zuständigen Fachkommissariaten für Verkehrsdelikte sowie für Kfz-Delikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.