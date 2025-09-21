Nr. 2184

Gestern Abend kam es in Niederschöneweide zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr gegen 19:20 Uhr ein 46-Jähriger die Michael-Brückner-Straße in Fahrtrichtung Sterndamm. An der Kreuzung zum Sterndamm verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf die Mittelinsel. Dabei riss er ein Verkehrszeichen sowie zwei Masten einer Ampelanlage ab. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw mehrfach und kam erst nach etwa 50 Metern zum Stillstand. Trümmerteile der Ampelanlage wurden durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wodurch ein entgegenkommender Lkw und ein Motorrad beschädigt wurden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 46-jährigen Autofahrer mit erheblichen Verletzungen für eine intensivmedizinische Behandlung in ein Krankenhaus. Der 30-jährige Lkw-Fahrer erlitt durch Glassplitter der beschädigten Frontscheibe des Lkw Verletzungen und kam auch für eine Behandlung in ein Krankenhaus. Die 28-jährige Motorradfahrerin wurde ebenfalls durch Trümmerteile verletzt, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde bei dem 46-Jährigen ein Alkoholwert von rund 2 Promille festgestellt. Daraufhin beschlagnahmten Einsatzkräfte seinen Führerschein. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen war der betroffene Abschnitt der Michael-Brückner-Straße in beide Richtungen gesperrt. Auch der Linienverkehr der dortigen BVG-Busse war betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.