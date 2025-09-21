An Straßenbahnhaltestelle – Autofahrer fährt Kind an

Nr. 2183

Gestern Nachmittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Niederschönhausen verletzt. Gegen 14 Uhr war ein Autofahrer auf der Dietzgenstraße zwischen Uhlandstraße und Altenberger Weg in Richtung Schönhauser Straße unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 65-Jährige auf Höhe der BVG-Haltestelle Heinrich-Böll-Straße links an einer Straßenbahn vorbei. Dabei soll er ein Kind angefahren haben, das aus dem stehenden Wagon ausgestiegen sein soll, um auf den Gehweg zu gelangen. Die Elfjährige erlitt ein Schädelhirntrauma und Schürfwunden am Gesicht sowie an einem Knie. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Mädchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine freiwillige Atemalkoholmessung beim Autofahrer ergab einen Wert von rund 0,1 Promille. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen.