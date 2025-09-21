Mann nach versuchter schwerer Brandstiftung in Bibliothek festgenommen

Nr. 2182

Gestern Mittag nahm die Polizei einen Mann nach versuchter schwerer Brandstiftung in Charlottenburg fest. Gegen 12:10 Uhr wurde die Polizei zum Kurfürstendamm alarmiert. In einer öffentlichen Bibliothek eines französischen Kulturzentrums soll ein 35-Jähriger mehrere Bücher mit Brandbeschleuniger übergossen und entzündet haben. Durch das schnelle Eingreifen von anwesenden Personen konnte der Brand mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der Tatverdächtige blieb am Ort und ließ sich widerstandslos von eingetroffenen Einsatzkräften festnehmen. Seiner Ansicht nach seien die historischen Ereignisse in den Büchern falsch dargestellt. Einsatzkräfte brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er zwischenzeitlich dem mit den weiteren Ermittlungen betrauten Brandkommissariat des Landeskriminalamts überstellt. Die Ermittlerinnen und Ermittler entließen ihn schließlich aus den polizeilichen Maßnahmen.