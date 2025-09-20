Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 2181

In der vergangenen Nacht kam es in Alt-Hohenschönhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr eine 60-jährige Autofahrerin gegen 22 Uhr die Ferdinand-Schultze-Straße in Richtung Landsberger Allee. An der Einmündung zur Landsberger Allee überfuhr sie eine Verkehrsinsel und fuhr ein entgegenkommendes Auto eines 49-Jährigen frontal an. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und waren nicht mehr fahrfähig. Der 49-Jährige erlitt eine Fraktur an einem Bein und an einem Arm. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn für einen stationären Aufenthalt in ein Krankenhaus. Die 60-Jährige klagte über Schmerzen im Brustkorb und gab an, dass sie aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe. Auch sie wurde von Rettungskräften für eine Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen wurde die Ferdinand-Schultze-Straße zwischen der Landsberger Allee und dem Allendorfer Weg bis etwa 22:45 Uhr vollständig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.