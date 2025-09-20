Bewohner beobachten Wohnungseinbruch aus dem Urlaub – zwei Männer festgenommen

Nr. 2180

In der vergangenen Nacht nahm die Polizei zwei Männer nach einem Wohnungseinbruch in Lichterfelde fest. Gegen 23:30 Uhr alarmierten die im Urlaub befindlichen Bewohner die Polizei, nachdem sie über ihre installierten Kameras zwei unbekannte Männer in ihrer Wohnung in der Schillerstraße beobachtet hatten. Kurz darauf nahmen die Kräfte des Polizeiabschnitts 46 die beiden 31-Jährigen auf frischer Tat in der Wohnung fest. Gemäß erfolgter Spurensicherung und Tatortarbeit drang das Duo gewaltsam in die Wohnung ein. Einsatzkräfte brachten die Tatverdächtigen in ein Polizeigewahrsam. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wurden sie der örtlich zuständigen Kriminalpolizei, die die weiteren Ermittlungen führt, überstellt. Zum Erlass eines Haftbefehls sollen die mutmaßlichen Einbrecher im Laufe des heutigen Tages einem Bereitschaftsgericht vorgeführt werden. Gegen einen von ihnen besteht zudem der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts.