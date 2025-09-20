Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2179

Gestern Vormittag wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Zehlendorf verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die 49-Jährige gegen 9:30 Uhr die Berlepschstraße in Richtung Ludwigsfelder Straße. Ein Fahrradfahrer befuhr zeitgleich die Berlebschstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten, soll der Fahrradfahrer nach links auf die andere Fahrbahnseite gefahren sein. Die 49-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein und versuchte nach rechts auszuweichen. Dabei kam sie mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Postbriefkasten und überschlug sich. Die Autofahrerin konnte sich selbstständig aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug befreien. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte, die deutlich unter dem Eindruck des Geschehens stand, mit einem Schädel-Hirn-Trauma und einer Handgelenksprellung für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs wurde die Berlepschstraße kurzzeitig zwischen der Ludwigsfelder und der Gütergotzer Straße vollständig gesperrt. Die BVG-Buslinie 115 war davon betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum dem Verkehrsunfall mit Unfallflucht hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.