Mit Verkehrsschildern nach Kind und Radfahrer geworfen – Festnahme

Nr. 2178

Gestern Nachmittag nahm die Polizei einen randalierenden Mann in Mitte fest. Gegen 17:15 Uhr wurde die Polizei in die Karl-Liebknecht-Straße alarmiert. Gemäß den Aussagen einer Zeugin hat ein Mann beim Vorbeigehen ein Verkehrsschild nach ihrem Sohn geworfen. Demnach sei der siebenjährige Junge nur knapp verfehlt worden. Die 29 Jahre alte Mutter erkannte den Tatverdächtigen im Nahbereich wieder und machte die Einsatzkräfte auf ihn aufmerksam. An seinem vermeintlichen Schlafplatz nahmen die Einsatzkräfte den Wohnungslosen fest. Aussagen weiterer Zeugen zufolge hat der 40-Jährige außerdem ein weiteres Verkehrsschild auf die Fahrbahn geworfen. Dabei sei ein unbekannt gebliebener Radfahrer ebenfalls nur knapp verfehlt worden. Der Festgenommene gab an, unter Alkoholeinfluss zu stehen, lehnte jedoch gleichzeitig eine freiwillige Atemalkoholmessung ab. Nachdem er über Schmerzen im Brustbereich klagte, versorgten ihn alarmierte Rettungskräfte am Ort. Anschließend kam er in ein Polizeigewahrsam. Nach einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme wurde er dem örtlich zuständigen Brennpunktkommissariat der Polizeidirektion 5 (City), das mit den weiteren Ermittlungen betraut ist, überstellt. Im Laufe des heutigen Tages soll der 40-Jährige einem Bereitschaftsgericht zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.