Versuchter schwerer Raub – Mann mit Stichverletzung im Krankenhaus

Nr. 2177

Gestern Abend wurde ein Mann in Mitte nach einem versuchten schweren Raub mit einem Messer verletzt. Eine Zeugin alarmierte Einsatzkräfte der Brennpunkteinheit zu einem verletzten wohnungslosen Mann, der stark blutend mit einer Stichverletzung im Oberkörper auf dem Boden der Karl-Liebknecht-Brücke lag. Die Beamten leisteten bis zum Eintreffen eines Notarztes Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert wurde. Sein Gesundheitszustand ist derzeit stabil. Nach bisherigem Erkenntnisstand geriet der 25-Jährige mit einer bislang unbekannten Person in einen Streit um ein Fahrrad. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute. Die Ermittlungen zum dem versuchten schweren Raub wurden vom Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.