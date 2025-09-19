Autofahrer fährt Fußgängerin an

Nr. 2175

Gestern Abend wurde eine 63-jährige Fußgängerin in Westend bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 21:30 Uhr überquerte sie die Masurenallee am Theodor-Heuss-Platz, als ein 50-jähriger Autofahrer die Frau beim Abbiegen anfuhr. Sie erlitt zahlreiche Hämatome sowie Hautabschürfungen an Arm, Kopf und Rumpf. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Autofahrer nahmen die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch wahr. Er wurde für eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein für Verkehrsdelikte zuständiges Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West).