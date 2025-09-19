Mann mit Schusswaffe festgenommen

Nr. 2173

Gestern Mittag wurde in Kreuzberg ein Mann festgenommen, der zuvor versucht haben soll, einen anderen Mann zu berauben. Gegen 13:15 Uhr soll der 22-Jährige den Gleichaltrigen auf dem Gehweg der Obentrautstraße Ecke Mehringdamm angesprochen und von ihm Bargeld gefordert haben. Der Angesprochene kam der Aufforderung nicht nach und versuchte sich der Situation zu entziehen. Der Tatverdächtige soll jedoch nicht von ihm abgelassen und ihm den Griff einer Handfeuerwaffe gezeigt haben. Als der 22-Jährige versuchte, in ein nahegelegenes Geschäft zu fliehen, soll ihn der Tatverdächtige mit der Waffe auf den Kopf geschlagen und schließlich – ohne Beute – von ihm geflohen sein. Der junge Mann erlitt ein Hämatom am Kopf und gab an, sich bei Bedarf selbständig in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 52 konnten den Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen. Eine scharfe Pistole mit eingeführtem Magazin und Patronen, die die Einsatzkräfte bei ihm fanden, wurden sichergestellt. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen einer früheren Raubtat vorlag. Er wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und musste sich dort einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen. Heute soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der zusätzlich zu dem bestehenden den Erlass eines weiteren Haftbefehls wegen der aktuellen Tat prüft. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).