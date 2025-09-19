Mann in den Fuß geschossen – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2171

Mit der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei Berlin nach einem bislang Unbekannten. Er steht im Verdacht, am 26. Juni 2025, zwischen 21 und 23 Uhr, an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, bei der auf dem Gehweg der Soldiner Straße Ecke Holzstraße in Gesundbrunnen einem Mann mit einer Schusswaffe in den Fuß geschossen wurde.

circa 30 Jahre alt

circa 185 bis 187 cm groß

schlanke Statur

dunkler Kinn-Kiefer-Bart

markante schwarze Augenbrauen

schwarzes Nike-Basecap, schwarze Jacke, rotes T-Shirt

Wer erkennt den Abgebildeten und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat oder die Flucht beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen, unter der Telefonnummer (030) 4664-173131 (außerhalb der Bürodienstzeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet), per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.

Zweitmeldung Nr. 2101 vom 3. September 2025: Per Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Schütze festgenommen

Bereits am Montagabend vollstreckten Polizeikräfte der Polizeidirektion 1 (Nord) mit Unterstützung von Spezialkräften einen Haftbefehl und einen Durchsuchungsbeschluss im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin bei einem Mann in Wedding. Der 32-Jährige soll im Juni einen anderen Mann mit einer Schusswaffe verletzt haben, weshalb gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen den Beschuldigten gegen 22:30 Uhr in der Reinickendorfer Straße fest. Bei der Festnahme erlitt der Mann Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Die Durchsuchungsmaßnahmen führten zum Auffinden von Beweismitteln, die nun ausgewertet werden. Der Beschuldigte wurde heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug gesetzt hat. Der Mann befindet sich daher nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Erstmeldung Nr. 1733 vom 27. Juni 2025: Nach Streit in den Fuß geschossen

In der vergangenen Nacht eskalierte ein Streit in Gesundbrunnen. Gegen 23 Uhr soll ein Konflikt zwischen einem 28-Jährigen und drei ihm flüchtig Bekannten in der Drontheimer Straße entfacht sein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand zog einer der Personen eine vermeintlich scharfe Schusswaffe und schoss dem 28-Jährigen in den Fuß. Ein Passant, der wenig später auf den am Boden liegenden Verletzten aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Angeschossenen mit einer blutenden Verletzung am Fuß in ein Krankenhaus. Dort wurde er zur stationären Behandlung seiner Schussverletzung aufgenommen und operiert. Das Trio konnte weder am Tatort noch im Nahbereich festgestellt werden. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Fahndung nach dem Täter.