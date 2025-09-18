Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Nr. 2170

Bei Bauarbeiten wurde gestern Vormittag eine 100 kg schwere russische Weltkriegsbombe in Hakenfelde gefunden. Gegen 8:30 Uhr wurde bekannt, dass Bauarbeiter einen Blindgänger bei Erdarbeiten auf einer Baustelle in der Neuendorfer Straße entdeckt hatten. Da von der Bombe keine unmittelbare Gefahr ausging, entschieden sich Kriminaltechniker der Polizei die Entschärfung auf morgen zu terminieren. Der Fundort der Bombe ist derzeit abgesperrt und wird von Einsatzkräften der Polizei rund um die Uhr bewacht. Aus Sicherheitsgründen wird ein Sperrbereich bis zu 500 Metern um den Fundort errichtet. Insgesamt sind bis zu 12.400 Menschen von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Alle Personen sollten den betroffenen Bereich bis 8 Uhr am 19. September 2025 verlassen haben.

Turnhalle Kant-Gymnasium, Bismarckstraße 54, 14199 Berlin

Bei zusätzlichem Bedarf: Turnhalle Birkengrundschule, Hügelschanze 8, 13585 Berlin

Sie werden die Möglichkeit haben, sich ab 7 Uhr in eingerichteten Notunterkünften an folgenden Örtlichkeiten zu begeben: