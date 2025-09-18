Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Polizeimeldung vom 18.09.2025

Spandau

Nr. 2170
Bei Bauarbeiten wurde gestern Vormittag eine 100 kg schwere russische Weltkriegsbombe in Hakenfelde gefunden. Gegen 8:30 Uhr wurde bekannt, dass Bauarbeiter einen Blindgänger bei Erdarbeiten auf einer Baustelle in der Neuendorfer Straße entdeckt hatten. Da von der Bombe keine unmittelbare Gefahr ausging, entschieden sich Kriminaltechniker der Polizei die Entschärfung auf morgen zu terminieren. Der Fundort der Bombe ist derzeit abgesperrt und wird von Einsatzkräften der Polizei rund um die Uhr bewacht. Aus Sicherheitsgründen wird ein Sperrbereich bis zu 500 Metern um den Fundort errichtet. Insgesamt sind bis zu 12.400 Menschen von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Alle Personen sollten den betroffenen Bereich bis 8 Uhr am 19. September 2025 verlassen haben.

Sie werden die Möglichkeit haben, sich ab 7 Uhr in eingerichteten Notunterkünften an folgenden Örtlichkeiten zu begeben:
  • Turnhalle Kant-Gymnasium, Bismarckstraße 54, 14199 Berlin
  • Bei zusätzlichem Bedarf: Turnhalle Birkengrundschule, Hügelschanze 8, 13585 Berlin
Sperrbereich Bombenentschärfung
Ebenfalls betroffen sind:
  • Vivantes Klinikum Spandau, Neue Bergstraße 6, 13585 Berlin (Teilräumung ohne Einschränkung des Betriebs oder Patientenverlegung; kein Betreten/Verlassen während Entschärfung; Einstellung des Betriebes der Rettungsstelle, während der Entschärfung),
  • Pflegeeinrichtung Katharinenhof am Uferpalais, Brauereihof 19, 13585 Berlin (ohne Einschränkung des Betriebs; kein Betreten/Verlassen während der Entschärfung)
  • Lynar-Grundschule, Lutherstraße 19, 13585 Berlin
  • Kindertagesstätte Oscar e.V., Neuendorferstraße 72, 13585 Berlin
  • AWO Kita Wundertüte, Neuendorfer Straße 56, 13585 Berlin
  • Unterkunft für Schutzsuchende, Kurstraße 20, 13585 Berlin
Nach Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen und Errichtung von Verkehrssperren soll mit der Entschärfung der Bombe begonnen werden. Folgende Straßen und Gewässer werden von den Evakuierungsmaßnahmen und den Sperrungen ganz oder teilweise betroffen sein:
  • Neuendorfer Straße, zwischen Paula-Hirschfeld-Steig und Askanierring
  • Gewerbegelände an der Neuendorfer Straße 64
  • Schäferstraße
  • Schützenstraße
  • Parkstraße
  • Eiswerderstraße
  • Brauereihof
  • Rosa-Reinglass-Steig
  • Paula-Hirschfeld-Steig
  • An der Wasserstadt
  • Zum alten Strandbad
  • Neue Bergstraße zwischen Neuendorfer Straße und Hedwigstraße
  • Lynarstraße zwischen Neuendorfer Straße und Hedwigstraße
  • Lutherstraße
  • Kurstraße zwischen Lynarstraße und Jagowstraße
  • Sportplatz Neuendorfer Straße
  • Gewässer der Havel zwischen Spandauer See und Höhe Paula-Hirschfeld-Steig
Wenn Sie Ihre Wohnung nicht alleine verlassen und die Notunterkunft ohne fremde Hilfe aufsuchen können, stehen Ihnen seitens des Bezirksamts Spandau folgende Rufnummern zur Verfügung:
  • 030 90279-2891,
  • 030/90279-2892 oder
  • 01520 927 1234 (auch SMS, keine Messenger)

