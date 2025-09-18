Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Nr. 2169

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses, die Rauch bemerkt hatte, alarmierte Polizei und Feuerwehr gestern früh zu einem Brand in Schöneberg. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 3:30 Uhr im Dachstuhl des Hauses in der Motzstraße ausgebrochen. Der Dachstuhl brannte vollständig aus, weitere Wohnungen und der Hausflur wurden stark beschädigt, die Haussubstanz angegriffen. Kräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand vollständig und verhinderten das Übergreifen des Feuers auf die Nachbarhäuser. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Brandhauses mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Das Vorderhaus des betroffenen Gebäudes ist nach aktuellem Ermittlungsstand derzeit unbewohnbar. Während des Einsatzes wurden die Motzstraße zwischen Nollendorfplatz und Kalckreuthstraße und die Kreuzungen Eisenacher Straße/Kleiststraße sowie Eisenacher Straße/Fuggerstraße zwischen 4:10 Uhr und 10:10 Uhr gesperrt, wovon auch der öffentliche Personennahverkehr betroffen war. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.