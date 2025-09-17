Fußgänger von Tram angefahren

Nr. 2166

Gestern Nachmittag kam es in Biesdorf zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 62-jähriger Mann gegen 15:20 Uhr von der Poelchaustraße kommend, die Allee der Kosmonauten und die dortigen Tramschienen in Richtung Schule. Im selben Moment war dort eine stadtauswärtsfahrende und von einem 24-jährigen Triebwagenführer geführte Tram der Linie M 18 in Richtung Springpfuhl unterwegs. In einer Kurve fuhr der 24-Jährige den Mann, trotz Warnsignal und eingeleiteter Bremsung, mit dem Triebwagen an, der dadurch in das Gleisbett geschleudert wurde. Der 62-Jährige schien zunächst bewegungsunfähig zu sein. Umstehende, darunter ein Schüler der naheliegenden Schule, leisteten Erste Hilfe. Der Fußgänger erlitt Prellungen am gesamten Körper und eine Platzwunde im Gesicht. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Tramverkehr wurde für die Dauer der Maßnahmen in beide Richtungen unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.