Seniorin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Nr. 2165

In der vergangenen Nacht ist eine Seniorin in einem Krankenhaus in Wedding an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Sie erlag dort ihren schweren Verletzungen, die sie bei einem Verkehrsunfall am 22. August 2025 in Moabit erlitten hatte. Am Unfalltag war ein junger Mann kurz vor 15 Uhr mit einem Kleinkraftrad in der Lehrter Straße in Richtung Perleberger Straße unterwegs. Der 19-Jährige soll zwischen der Kruppstraße und der Perleberger Straße an einem in zweiter Reihe parkenden Transporter vorbeigefahren sein und dabei die nunmehr Verstorbene, die mit ihrem Hund die Straße überquert hatte, angefahren haben. Die 80-Jährige war mit lebensgefährlichen Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihr Hund und der Zweiradfahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen, die von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen wurden, dauern an.