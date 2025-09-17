Körperverletzung mit Todesfolge – Polizei bittet um Mithilfe

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2164

In der Nacht vom 11. zum 12. Juni 2025 soll es in Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Mann und dem 38-jährigen polnischen wohnungslosen Waldemar MATUSIAK gekommen sein. Im weiteren Verlauf des Geschehens soll der bislang Unbekannte den 38-Jährigen an dem Donnerstag, gegen 23 Uhr, an einem der Ausgänge des S- und U-Bahnhofs Alexanderplatz zur Dircksenstraße geschubst haben. Daraufhin stürzte der 38-Jährige zu Boden und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er kurze Zeit später verstarb.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und/oder gefilmt?

Wer kann Angaben zum Ablauf oder zum möglichen Grund der Auseinandersetzung machen?

Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?