Feuer im Gartencenter

Nr. 2163

Gestern Abend wurden Kräfte der Polizei und der Feuerwehr zu einem Brand in einem Gartencenter in Tegel alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen nahmen ein 53-Jähriger und eine 54-Jährige gegen 19 Uhr Flammen und Rauchbildung aus dem Gebäudedach in der Seidelstraße wahr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand, der sich mittlerweile auf das gesamte Gewächshaus der Filiale ausgebreitet hatte, löschen. Durch den Brand kamen keine Personen zu Schaden, doch es entstand ein erheblicher Sachschaden. Im Bereich des Einsatzortes bestanden für die Dauer der Löscharbeiten Straßensperrungen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin ermittelt aufgrund des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung.