Gemeinsame Präventionsaktion im ÖPNV zum Tag der Zivilcourage am 19. September 2025

Gemeinsame Meldung Polizei Berlin und Bundespolizei

Nr. 2162

Zum Tag der Zivilcourage am Freitag, den 19. September 2025 werden die Netzwerkpartner des ÖPNV gemeinsam eine Präventionsaktion zum Thema „Opferschutz und Zivilcourage“ durchführen.

Im Zeitraum von 12 bis 16 Uhr informieren und beraten die Präventionsmitarbeitenden der BVG, der Deutschen Bahn AG, der S-Bahn Berlin GmbH, der Bundespolizei sowie der Polizei Berlin gemeinsam vor dem Hauptbahnhof am Washingtonplatz in 10557 Berlin-Moabit Reisende und andere Interessierte zum Thema Zivilcourage. Sie geben Tipps, wie sie sich gegen Straftaten und Belästigungen im öffentlichen Raum schützen können und was sie als Zeugin oder Zeuge tun können, um zu helfen.

Unterstützt wird die Präventionsaktion von Ansprechpersonen der Gewaltschutzambulanz der Charité Berlin und des Weissen Rings, die umfassend zu Möglichkeiten und Angeboten des Opferschutzes beraten und ihr Hilfsangebot für Gewaltopfer vorstellen.

Weitere Informationen zum Thema Zivilcourage finden Sie auf unserer Internetseite sowie auf den Webpräsenzen unserer Netzwerkpartner.