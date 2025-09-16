Schaufensterscheibe eingeschlagen und Explosion verursacht

Nr. 2161

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Explosion in Schöneberg alarmiert. Gegen 0:30 Uhr bemerkte ein Zeuge, wie der später identifizierte 17-jährige Tatverdächtige die Schaufensterscheibe eines Kampfsportstudios an der Hauptstraße eingeschlagen und dann einen Feuerwerkskörper hineingeworfen haben soll. Der Jugendliche flüchtete zunächst. Alarmierte Polizeikräfte nahmen ihn kurz darauf in der Nähe fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam. Im Anschluss wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen dauern an.